81 ilde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu yapıldı

Her yıl 15 Temmuz’da düzenlenen Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu, bu yıl da 81 ilde yapıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun koronavirüs pandemisi nedeniyle geciken yaz takvimindeki ilk etkinlik olan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu, 1000 metrelik mesafede 15’er erkek ve kadın atletin katılımıyla bütün illerde gerçekleştirildi. Ankara’da yapılan koşuya, Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da katılarak sporculara ödüllerini ve hediyelerini takdim etti.

BAKAN SOYLU MİLLİ TAKIM KAMPINI ZİYARET ETTİ

Öte yandan, Erzurum’da yapılan milli takım kampında sürpriz bir konuk vardı. Katar Milli Takımı’nın da bulunduğu kampa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyarette bulundu. Katarlı sporcular, Bakan Soylu’ya milli takım forması hediye ederken Soylu da tüm milli takım sporcularına hediyeler takdim etti ve başarılar diledi.

DHA