80’lerin klasik macera oyunu Shadowgate PS4’e geliyor

Shadowgate aslında PlayStation 4’te ikinci kez görünüyor. Aralık 2017’de yayınlanan 8-Bit Adventure Pack‘in bir parçasıydı. Ancak o versiyon sadece orjinal oyunun taşınmış haliydi.

Shadowgate’in yeniden tasarlanan versiyonu şunları içeriyor:

Birinci Şahıs Macera: Görevinizi tamamlamak için envanterinizi, harita sisteminizi ve anlaşılması kolay UI’nizi (Kullanıcı Arayüzü) kullanın.

Tehlikeli Zindanlar: Yeni bir oyun deneyimi sunan, hem yeni, hem de tanıdık ortamlara sahip, güzel tasarlanmış mekanlar.

Akıl Büken Bulmacalar: Orijinal oyunun üzerine genişletilmiş yeni ve güncellenmiş bulmacalar.

Zorluk Seviyeleri: Oyun deneyimi ve bulmaca yapısını değiştiren dört farklı zorluk seviyesi (acemiden uzmana). En büyük zorluk için, kayıt sistemini devre dışı bırakan Ironman modunu deneyin. Bu mod oyuncuların oyunu tek seferde bitirmesini gerektiriyor.

Retro Modu: Shadowgate’i 1989’daki gibi oynayın! Hiroyuki Masuno’nun orijinal NES yongasetlerini deneyimlemek için geçiş yapın, piksele dönüşmüş ortamlarda gezinin ve metni retro biçimde izleyin.

Hikaye Anlatımı: Shadowgate, etkileyici ara sahnelere ve orijinal yapımcılardan beklediğiniz tüm harika anlatılara sahip.

Sinematik Orkestra: Besteci Rich Douglas tarafından oynanarak değiştirilen, dijital olarak düzenlenmiş dinamik bir soundtrack.

Ses Atmosferi: Eksiksiz bir atmosfer ve yüzlerce ses efektine sahip bulmaca tabanlı ses tasarımı.

Kilidini açmak için çeşitli Başarılar ve Kupalar

Kaynak: Psoyun.com