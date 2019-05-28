800 genç yetenek seçmelere katıldı

Konuyla ilgili olarak önceki gün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde yapılan seçmelerde; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu 800 futbolcu adayının denendiği bildirildi. Genç oyunculardan kulüp hocalarının seçtiği isimler eğitilecek ve hem Beşiktaş hem de Türk Futbolu’na kazandırılacak.

Çankırılı Beşiktaşlılar iftarda buluştu

Çankırı Beşiktaşlılar Derneği, önceki gün geleneksel hale getirdiği iftar programını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Siyah-Beyazlı renklere gönül veren taraftarlarımız ile Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, siyasi parti ve sendika temsilcileri, İstanbul Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Zafer Şengül ve çok sayıda vatandaş programda yer aldı” denildi.