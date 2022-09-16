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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda şampiyon yarın belli olacak

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda ikinci gün sona ererken, Arkasspor Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

16 Eylül 2022, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda şampiyon yarın belli olacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasında ikinci gün maçları sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Arkasspor, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Arkasspor maçın setlerini 25-22, 25-22, 20-25 ve 25-21 kazandı. Günün ikinci maçında Dinamo Bükreş, Altekma’yı 3-0 yendi. Mücadelenin setleri 22-25, 21-25 ve 19-25 sonuçlandı. Turnuvanın son gününde yarın saat 14.00’te Galatasaray HDI Sigorta-Dinamo Bükreş, saat 16.30’da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları oynanacak.

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