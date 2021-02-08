Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı covid-19 sitesinde açıklandı. Bugünkü hasta sayısının 632 olduğunu belirtilirken, 103 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 30.755.784 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 26.900 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 8.103 olarak açıklandı







