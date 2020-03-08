8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşım!
Dugout, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'de, cinsiyet eşitliğinin hakim olduğu bir dünya yaratmak adına önemli bir mesaj vermek için dünyanın çeşitli liglerinden 18 takımla bir araya geldi ve anlamlı bir paylaşıma daha imza attı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, aralarında Altınordu ve Beşiktaş'ında bulunduğu 18 takımla bir araya gelen Dugout, anlamlı bir paylaşıma imza attı. Cinsiyet eşitliğinin hakim olduğu bir dünya yaratmak ve birlikteliğin önemine dikkat çekilen paylaşımda ön yargı ve belli kalıpların kırılması gerektiğinin altı çizildi ve tüm dünyaya mesaj verildi.