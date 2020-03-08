8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, aralarında Altınordu ve Beşiktaş'ında bulunduğu 18 takımla bir araya gelen Dugout, anlamlı bir paylaşıma imza attı. Cinsiyet eşitliğinin hakim olduğu bir dünya yaratmak ve birlikteliğin önemine dikkat çekilen paylaşımda ön yargı ve belli kalıpların kırılması gerektiğinin altı çizildi ve tüm dünyaya mesaj verildi.