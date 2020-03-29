8 köy daha Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye'de 4 ilde bazı köyler corona virüs karantinasına alındı.

ÇANKIRI'DA ALİÖZÜ KÖYÜ

Çankırı'da Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Köy giriş çıkışlarında jandarma tarafından tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Toplum Sağlığı Merkezi personelimiz tarafından da köyde yaşayan vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiş olup süreç, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

GÜMÜŞHANE'DE YUKARI KULACA KÖYÜ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, corona virüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" ifadesine yer verildi.

SİVAS'TA 5 KÖY

Sivas'ta da 5 köy yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

KÜTAHYA'DA 1 KÖY

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.

Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.

Öte yandan, valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

AA