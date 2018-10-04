8. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Ekim tarihlerinde oynanacak.

04 Ekim 2018, Perşembe 10:30
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Karşılaşmaların programı, maç detayları ve sonuçlar şöyle:

5 Ekim Cuma

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor:Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor-Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gencerler

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor- Demir Grup Sivasspor:Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk


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