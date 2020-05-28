8. Fetih Kupası başlıyor

Türkiye’de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise okçuluk alanında düzenlenen ilk müsabaka olacak 8. Fetih Kupası bugün başlayacak. Her yıl dünyanın en iyi okçularını İstanbul’da buluşturan ve İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 8. Fetih Kupası, pandemi nedeniyle bu sene ‘sosyal mesafe kurallarına’ uygun olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklığıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen kupaya sınırlı sayıda sporcu katılım gösterecek.

En düşük riskli spor grubu

2 gün sürecek Fetih Kupası’nda aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli sporcuların da olduğu en iyi 128 sporcu mücadele edecek. Sporcular geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek, finaller yarın gerçekleşecek. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı spor faaliyetleri bildirisine göre okçuluk ve atıcılık sporlarının en düşük risk taşıyan spor grubunda olduğunu ifade eden Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilk ‘kontrollü’ kupada yoğun tedbirler aldıklarını açıkladı.

■ Sporcular alanda maskeyle yarışma sırasını bekleyecek.

■ Saha yerleşimi 1.5 metre sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Sporcular atışları, bu kurala göre yapacak.

■ Hedef kağıtları sahaya paketli olarak bırakılacak. Sporcular paket içerisinden kendi hedef kağıtlarını alacak. Her bir hedef ve hedef kağıdına sadece bir sporcu atış yapacak.

■ Sporculara sandalyelerde kullanmaları amacıyla sandalye kılıfı verilecek.

■ Yarışan sporcular ayrı kapıdan çıkacak.

■ Sporcuya verilen oklar dezenfekte edilecek.

■ Turnuva seyircisiz gerçekleştirilecek.

■ Sahada herhangi bir katılımcıda sağlık sorunu ortaya çıkması durumuna karşı izolasyon alanı oluşturulacak.

■ Ödül takdim edecek protokolün sporcularla teması olmayacak. Protokol ödülü, sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülü kendisi alacak.