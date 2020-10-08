Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.615 olduğunu belirten Bakan Koca, 58 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.287.047 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 330.753 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.667 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin..