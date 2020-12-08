Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında 8 Aralık Salı günü oluşan vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yeni hasta sayısı 6 bin 593, vaka sayısı 33 bin 198 ve vefat sayısı 211 olarak duyuruldu. Toplam vefat sayısı 15 bin 314'e çıkarken toplam hasta sayısı ise 552 bin 304 oldu.

"20 milyon test oldu"

Koca ayrıca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.