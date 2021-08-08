Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 22.699 olarak açıklandı, 108 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Test sayısı ise 239.637 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.