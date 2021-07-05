8-9-10 Yaş Türkiye Yaz Kupası 2 Tenis Turnuvası başladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor'un evsahipliğinde Hüdavendigar Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen 8-9-10 Yaş Türkiye Yaz Kupası 2 Tenis Turnuvası'nda heyecan start aldı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyespor evsahipliğinde gerçekleştirilen 8-9-10 Yaş Türkiye Yaz Kupası 2 Tenis Turnuvası start aldı. Büyükşehir Belediyesi Hüdavendigar Tenis Kortları'nda 10 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyon geniş katılıma sahne olurken, sporcuların rakipleri karşısında mücadelesi alkış alıyor. Lisanslı sporcuların mücadelesine sahne olan 9 yaş erkeklerde 31, kızlarda 30, 10 yaş erkeklerde 35, kızlarda 25 olmak üzere toplam 121 sporcu yer alırken, şenlik şeklinde gerçekleştirilecek 8 yaş grubunda müsabakalar ise perşembe günü start alacak.

Bursa'nın yanı sıra Kocaeli, Balıkesir, Kütahya, Sakarya, Konya, İstanbul, Antalya, Iğdır ve İzmir'den sporcuların yer aldığı turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan 10 sporcu dereceye girme mücadelesi veriyor. Toplam 6 kortta oynanan müsabakalarda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan sporcuların ana tabloya kalma hakkı kazanacağı organizasyonda şampiyonlar ise cumartesi günü belli olacak. Gruplarını 3 ve 4. sırada bitirecek sporcular ise sıralama maçları oynayacaklar. Turnuvada grup müsabakalarının ardından perşembe günü çeyrek final, cuma günü yarıfinal ve cumartesi günü ise oynanacak final maçlarının ardından kupalar sahiplerini bulacak. Şenlik şeklinde gerçekleştirilecek 8 yaş grubunda ise müsabakalar perşembe, cuma ve cumartesi günleri oynanacak ve katılan tüm sporculara madalya takdim edilecek.

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