7Days EuroCup 2022-2023 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları 11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba günleri oynanacak. Bu kupada ülkemizi Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom temsil ediyor.

7Days Eurocup’ta temsilcilerimizin ikinci hafta maç programı şu şekilde:

11 Ekim Salı

20.00 Türk Telekom Spor – Paris Basketbol

12 Ekim Çarşamba

21.00 Cedevita Olimpija Ljubljana – Frutti Extra Bursaspor

Geçtiğimiz sezon ülkemizi 7Days EuroCup’ta temsil eden ve final oynayarak hem Avrupa hem de Türkiye’de büyük etki yapan Frutti Extra Bursaspor önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan protokole göre Yeşil Beyazlılar’ın bu sezon 7Days EuroCup’ta oynayacağı tüm maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen ekranlara gelecek.



