7Days EuroCup’ta Türk Telekom Spor ve Frutti Extra Bursaspor ikinci hafta maçlarına çıkıyor
7Days EuroCup 2022-2023 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları 11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba günleri oynanacak. Bu kupada ülkemizi Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom temsil ediyor.
7Days EuroCup 2022-2023 sezonunda ikinci hafta karşılaşmaları 11 Ekim Salı ve 12 Ekim Çarşamba günleri oynanacak. Bu kupada ülkemizi Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom temsil ediyor.
7Days Eurocup’ta temsilcilerimizin ikinci hafta maç programı şu şekilde:
11 Ekim Salı
20.00 Türk Telekom Spor – Paris Basketbol
12 Ekim Çarşamba
21.00 Cedevita Olimpija Ljubljana – Frutti Extra Bursaspor
Geçtiğimiz sezon ülkemizi 7Days EuroCup’ta temsil eden ve final oynayarak hem Avrupa hem de Türkiye’de büyük etki yapan Frutti Extra Bursaspor önemli bir işbirliğine imza attı. Yapılan protokole göre Yeşil Beyazlılar’ın bu sezon 7Days EuroCup’ta oynayacağı tüm maçlar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen ekranlara gelecek.