7DAYS EuroCup'ta 2019-20 sezonu başladı. Geride kalan maçların ardından ilk haftanın MVP'leri de belli oldu.

Haftanın MVP'si ödülü, ilk maç dönemi itibariyle üç isim arasında paylaşıldı.

Ödülü paylaşan isimlerden biri temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta'dan Greg Whittington oldu. Yeni transfer, temsilcimizin deplasmandaki 70-64'lük Dolomiti Energia Trento galibiyetine 18 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 3 top çalma ile katkı sağlamıştı.

29 verimlilik puanına ulaşarak MVP ödülünün ortaklarından olan bir diğer isim Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ın Maccabi Rishon Lezion deplasmanındaki 88-55'lik galibiyetinde 19 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ile öne çıkan Chris Babb oldu.

Fransız ekibi Nanterre'in, Joventut Badalona'yı 85-78 mağlup ettiği maçta 24 sayı, 9 asist, 3 ribaunt ve 3 top çalma ile oynayan Kenny Chery de ödülün bir diğer ortağı oldu.



