A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice turu, 8. gün koşulan Nice-Nice etabıyla sona erdi. 129 bisikletçinin start aldığı 110 km'lik parkuru, 2 saat 41 dakika 10 saniyede tamamlayan Astana sporcusu Ion Izagirre, yarışın son etap kazananı olurken, 2019 yılının genel klasman şampiyonluğuna Sky takımından Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal ulaştı.

8 . etabın ilk 5'i:

1 Izagirre Ion Astana Pro Team 2:41:10

2 Naesen Oliver AG2R La Mondiale 0:18

3 Kelderman Wilco Team Sunweb ,,

4 Martínez Daniel Felipe EF Education First ,,

5 Großschartner Felix BORA - hansgrohe ,,

Paris Nice 2019'un genel klasmanında ilk 10'a giren sporcular:

1 Bernal Egan Team Sky 29:17:02

2 Quintana Nairo Movistar Team 0:39

3 Kwiatkowski Michał Team Sky 1:03

4 Haig Jack Mitchelton-Scott 1:21

5 Bardet Romain AG2R La Mondiale 1:45

6 Bennett George Team Jumbo-Visma 2:20

7 Molard Rudy Groupama - FDJ 3:02

8 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step 3:06

9 Sánchez Luis León Astana Pro Team 3:12

10 Zakarin Ilnur Team Katusha - Alpecin 4:07

Sky 5'te 4 yaptı

Şampiyon Bernal'i kadrosunda bulunduran Sky takımı, 8 günlük Paris Nice turuna tartışmasız bir şekilde damga vurdu. Bernal, genel klasman dışında en iyi genç kategorisinin de şampiyonu olmayı başarırken, bir diğer Sky sporcusu Michał Kwiatkowski ise en iyi sprinter dalında zirveye oturdu. Toplamda 3 bireysel kategoride şampiyon çıkaran İngiliz ekibi, takımlar klasmanında da şampiyon oldu ve yarışın toplam 5 kategorisinden 4'ünü kazandı.

Sky'ın 5'te 5 yapması engelleyen isim ise, tırmanış kategorisinde açık ara şampiyonluğa ulaşan Lotto Soudal bisikletçisi Thomas De Gendt'ti.

En iyi sprinter: Michał Kwiatkowski - Sky

En iyi genç: Egan Bernal - Sky

En iyi tırmanışçı: Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Takımlar şampiyonu: Sky

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1 Team Sky 87:57:51

2 Astana Pro Team 9:46

3 AG2R La Mondiale 10:25

4 Mitchelton-Scott 15:27

5 Bahrain Merida 17:18

Bernal'in sonraki durağı Katalonya

22 yaşındaki Egan Bernal'in, Fransa'dan sonra yer alacağı ilk yarış Katalonya Turu olacak. 25-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek 7 etaplı organizasyonda sporcular toplamda 1178 km mesafe katedecekler.