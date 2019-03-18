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77. Paris - Nice Turu'nu Egan Bernal kazandı, Sky 5'te 4 yaptı!

8 gün süren 77. Paris Nice Turu'nu, Sky takımının bisikletçisi Egan Bernal kazandı. Kolombiyalı bisikletçi aynı zamanda en iyi genç kategorisinin lideri olurken, takım arkadaşı Michał Kwiatkowski de en iyi sprinter olarak yarışı tamamladı. 3 bireysel kategoride şampiyon çıkaran Sky, takımlar klasmanının da şampiyonu olarak 5'te 4 yaptı.

18 Mart 2019, Pazartesi 08:14 Son Güncelleme:
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77. Paris - Nice Turu'nu Egan Bernal kazandı, Sky 5'te 4 yaptı!

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice turu, 8. gün koşulan Nice-Nice etabıyla sona erdi. 129 bisikletçinin start aldığı 110 km'lik parkuru, 2 saat 41 dakika 10 saniyede tamamlayan Astana sporcusu Ion Izagirre, yarışın son etap kazananı olurken, 2019 yılının genel klasman şampiyonluğuna Sky takımından Kolombiyalı bisikletçi Egan Bernal ulaştı.

8 . etabın ilk 5'i:

1   Izagirre Ion      Astana Pro Team               2:41:10

2   Naesen Oliver      AG2R La Mondiale            0:18

3   Kelderman Wilco      Team Sunweb               ,,

4   Martínez Daniel   Felipe   EF Education First      ,,

5   Großschartner Felix   BORA - hansgrohe            ,,

Paris Nice 2019'un genel klasmanında ilk 10'a giren sporcular:

1   Bernal Egan         Team Sky            29:17:02

2   Quintana Nairo      Movistar Team         0:39

3   Kwiatkowski Michał   Team Sky            1:03

4   Haig Jack         Mitchelton-Scott      1:21

5   Bardet Romain      AG2R La Mondiale      1:45

6   Bennett George      Team Jumbo-Visma      2:20

7   Molard Rudy         Groupama - FDJ         3:02

8   Jungels Bob         Deceuninck - Quick Step   3:06

9   Sánchez Luis León   Astana Pro Team         3:12

10   Zakarin Ilnur      Team Katusha - Alpecin   4:07

Sky 5'te 4 yaptı

Şampiyon Bernal'i kadrosunda bulunduran Sky takımı, 8 günlük Paris Nice turuna tartışmasız bir şekilde damga vurdu. Bernal, genel klasman dışında en iyi genç kategorisinin de şampiyonu olmayı başarırken, bir diğer Sky sporcusu Michał Kwiatkowski ise en iyi sprinter dalında zirveye oturdu. Toplamda 3 bireysel kategoride şampiyon çıkaran İngiliz ekibi, takımlar klasmanında da şampiyon oldu ve yarışın toplam 5 kategorisinden 4'ünü kazandı.

Sky'ın 5'te 5 yapması engelleyen isim ise, tırmanış kategorisinde açık ara şampiyonluğa ulaşan Lotto Soudal bisikletçisi Thomas De Gendt'ti.

En iyi sprinter: Michał Kwiatkowski - Sky

En iyi genç: Egan Bernal - Sky

En iyi tırmanışçı: Thomas De Gendt - Lotto Soudal

Takımlar şampiyonu: Sky

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1   Team Sky         87:57:51

2   Astana Pro Team   9:46

3   AG2R La Mondiale   10:25

4   Mitchelton-Scott   15:27

5   Bahrain Merida    17:18

Bernal'in sonraki durağı Katalonya

22 yaşındaki Egan Bernal'in, Fransa'dan sonra yer alacağı ilk yarış Katalonya Turu olacak. 25-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek 7 etaplı organizasyonda sporcular toplamda 1178 km mesafe katedecekler.

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