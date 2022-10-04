Adeta bir fabrika gibi çalışan Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, Bingöl ve Tunceli’deki toplam 77 okulun spor malzemelerini hazırlayarak hem öğreniyor hem de harçlıklarını çıkartıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle, okulların bazı ihtiyaçları artık meslek lisesi öğrencileri tarafından karşılanıyor.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bingöl ve Tunceli’deki 39 okula basketbol potası, 38 okula ise masa tenisi masası yapımına başladı. Piyasaya göre daha ucuza mal ettikleri ürünleri okullara yetiştirmenin gayreti içerisinde olan lise, adeta bir fabrika gibi çalışıyor.