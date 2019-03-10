75 gün sonra Eljif Elmas!

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Çaykur Rizespor’u 3-2 yendikleri maçın ilk 11’inden 2 oyuncu değişikliği yaptı. Yanal, sakatlığı sebebiyle son anda kadrodan çıkarılan Mehmet Topal’ın yerine orta sahada Jailson’u görevlendirdi. En son ligde 16 Şubat 2019’da Konyaspor’la Kadıköy’de 1-1 berabere kalınan mücadelede ilk 11’de oynayan Brezilyalı futbolcu, 70’te yerini Jailson’a bıraktı. Yanal’ın en dikkat çekici tercihi ise Eljif Elmas’tı. Son dönemde oynadığı futbolla eleştirilen Elmas, hem Beşiktaş derbisi hem de son Rize sınavlarında asist yapmayı başaran Mathieu Valbuena’dan formayı kapmayı başardı.

İkinci yarı öncesi çıktı

Genç futbolcu, son olarak ligde 24 Aralık 2018’de yani 75 gün önce 0-0 biten Antalyaspor deplasmanında ilk 11’deydi. Kötü bir oyun ortaya koyan Elmas, ikinci yarı öncesi yerini Mehmet Ekici’ye bıraktı. Öte yandan Topal’ın yanı sıra bir başka sakat Nabil Dirar ile cezalı Ayew de dünkü mücadelede forma giyemediler.