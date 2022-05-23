73 yaşındaki Ali Bıdı, kupa ve madalyasını şehitlere adadı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu yapıldı. İki gün süren organizasyonun ilk gününde elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerinde yarış gerçekleştirildi.

Yurt içi ve dışından 550 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk gününde bin 500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışta sporcular tüm güçlerini tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki özel parkurda sergiledi.

Turnuvanın ilk gününde Antalya’dan yarışmaya katılan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Milli sporcu Ali Bıdı, 65+ yaş kategorisinde mücadele etti. Yarışmayı belirlenen 4 buçuk saatlik hedef sürenin 30 dakika altında tamamlayan Ali Bıdı, kazandığı birincilik ödülünü Çanakkale Şehitlerine adadı. Bıdı’ya ödülünü Çanakkale protokolünden bir isim vermesi planlanırken, Buse Nur isimli genç bir kız örnek aldığı milli sporcuya kendisinin ödül vermek istediğini söyledi.

Bu isteği organizasyon komitesi tarafından geri çevrilmeyen genç kız Ali Bıdı’ya ödülünü verdikten sonra birincilik kürsüsüne çıkarak birlikte objektiflere poz verdi. Organizasyonun ikinci gününde ise uzun mesafe triatlon yarışı yapıldı.

İHA