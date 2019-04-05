73 yaşında sahaya çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İsrail 4. Futbol Ligi ekiplerinden Ironi Or Yehuda'da oynayan Irak asıllı İsrailli kaleci Isaak Hayik, 73 yaşında profesyonel maçta forma giyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

05 Nisan 2019, Cuma 18:28
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73 yaşında sahaya çıktı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İsrail 4. Futbol Ligi ekiplerinden Ironi Or Yehuda’da forma giyen Hayik, takımının Maccabi Ramat Gan’a 5-1 kaybettiği lig karşılaşmasında forma giyerek önemli bir rekora imza attı.

Gelecek hafta 74 yaşına girecek Isaak Hayik, maçın ardından düzenlenen törenle "profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu" unvanıyla adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.

Kırdığı rekor nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Hayik, "Sonraki maça hazırım. Bu yaşta futbol hayatıma devam edebildiğim için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı’nın bu alandaki önceki rekoru, 53 yaşında profesyonel maçta görev alan Uruguaylı futbolcu Robert Carmona’ya aitti.


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