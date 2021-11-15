Trabzon’da 55 yıldır aktif futbol yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Şerif Kunt, Yozgat Amatör Küme takımlarından Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Aktif futbol yaşamına 1967 yılında Trabzon’da başlayan Kunt, 1 senelik sözleşme imzaladığı yeni takımı ile ilk maçına çıktı.

Deplasmanda Şefaatli Paşaköy Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Yozgat temsilcisi, sahadan 7-1 galip ayrılırken, yeni transfer Şerif Kunt, maçın ikinci yarısında oyuna girdi ve 30 dakika yeşil zeminde kaldı.

Kunt: “55 yıldır aktif futbol oynuyorum”

TRT Spor'a konuşan 72 yaşındaki futbolcu, "Bozokların şehri" Yozgat'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve futboldan ayrı kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Genç sporculara örnek olmak istediğini söyleyen Şerif Kunt, “2018 yılında Osmaniye Karatay, 2019 yılında Mardin Kızıltepe Gençlerbirliği, 2020 yılında Erzurum Harp-İş Spor ve 2021 yılında da Yozgat Divanlı Gençlerbirliği sporda top koşturuyorum. 55 yıldır aktif futbol oynamaktayım. Amacımız dünyanın en yaşlı amatör futbolcu unvanını Türkiye’ye taşımak. İkinci amacımız gençlere örnek olmak, onları spora kazandırmak. Bu ölçüde ben elçilik görevini üstlenmiş durumundayım. Bu sene de Yozgat’ta oynamak nasip oldu” ifadelerinde bulundu.

“Futbol benim aşkım"

Umudunu kaybetmiş insanlara umut aşılamak için halen futbol oynadığını da dile getiren Kunt, “İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra umudunu kaybediyor. O insanları da topluma kazandırmak ve onlara umut aşılamak istiyorum. Bu vesile ile benim yaşımdaki insanların kendilerine iyi bakmaları, düzenli yaşamalarını ve spor aşkı ile yürümelerini tavsiye ediyorum. Bundan sonra takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Futbol bizim aşkımız. Futboldan ayrı kalmam mümkün değil” dedi.

Yozgat Divanlı Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün teknik direktörü Nadir Gençel ise Şerif Kunt'un takım arkadaşlarına örnek olacak bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.