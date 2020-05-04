Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen İngiltere Premier Lig, yeniden başladığında Crystal Palace'ın menajeri Roy Hodgson'ın durumu merak ediliyordu.

Çünkü İngiltere, 70 yaşın üzerindekilere daha sıkı bir ev karantinası uygulamayı düşünüyor ve Roy Hodgson da 72 yaşında. Fakat Roy Hodgson'ı rahatlatan açıklama Sağlık ve Sosyal Bakım Dışişleri Bakanı Matt Hancock'tan geldi.

Hancock, mevcut önlemlerin ilerleyen süreçte hafifletilmesi ile Premier Lig'in başlayacağını ve bu süreçte de Hodgson'ın takımının başında olmasında bir sorun bulunmayacağını belirtti.