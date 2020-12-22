2020'ye koronavirüs damgasını vurmuştu, karantina nedeniyle de sporu durma noktasına getirmişti. NBA de bundan nasibi alan liglerden biri oldu. Mart ayında NBA'de maçlara ara verildiği açıklandı. Ardından sezon Walt Disney'de fanus sistemiyle 30 Temmuz'da kaldığı yerden devam etti ve 11 Ekim'de Los Angeles Lakers'ın 10 yıl sonra gelen şampiyonluğuyla 2019-2020 sezonu tamamlandı. Üzerinden tam 72 gün geçti ve NBA'de 2020-2021 sezonu, çarşamba sabahı yeniden başlıyor. Açılış iki maçla yapılacak. Aşil tendonu kopan ve 552 gün sonra parkelere geri dönen Kevin Durant'ın takımı Brooklyn Nets ile Golden State Warriors TSİ 03.00'te karşılaşacak. Diğer maçta ise son şampiyon Lakers ile Clippers TSİ 06.00'da mücadele edecek.