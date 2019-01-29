70 yaşında iki Türkiye rekoru kırdı

İstanbul’da 26-27 Ocak tarihlerinde düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası’nda İzmir Masterler Atletizm Kulübü adına yarışan Ali Demirhan, iki Türkiye rekoru kırarak adından söz ettirdi. 2019 yılı atletizm sezonunun ilk önemli yarışmaları olan İstanbul Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda M70 kategorisinde 1500 metreyi 6.13.09 ve 3000 metreyi ise 13.28.59 derecesi ile tamamlayarak iki Türkiye rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. Demirhan, M70 gülle atmada ise 6.89 derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Ali Demirhan’ın spor hayatı başarılarla dolu

Astsubay emeklisi olan Ali Demirhan, 1964 yılından beri sporla uğraştığını belirterek, astsubay okulundan beri görev aldığı birçok askeri birlikte, katıldığı müsabakalarda 50’den fazla Türkiye birinciliği olduğunu ifade etti. 1994 yılında emekli olan Demirhan, günlük yaşantısında da kondisyonunu korumak için sıkı antrenmanlar yaptığını söyledi.

2013 yılından beri aralıksız Türkiye şampiyonu

2000 metre engelli koşuda 2013 yılından beri aralıksız Türkiye şampiyonu olan Ali Demirhan, 2014 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen şampiyonada 9.21.46'lık derecesi ile Türkiye rekorunu ikinci kez kırdı. 2016 yılında Yunanistan’ın Selanik şehrinde ise 800 metre koşusunda Balkan 3.'sü oldu.

Konya’da zaman zaman askeri okullara girmek isteyen öğrencilere antrenörlük yaptığını da belirten Ali Demirhan, spor yapmaktan büyük keyif aldığını söyleyerek, bu keyfi madalyalarla süslemekten de büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konya’da yaşayan 70 yaşındaki Demirhan, Tuzlukçu ilçesinin Erdoğdu köyünde doğan bir Nogay Türkü. Demirhan, 3 çocuk ve 2 torun sahibi. Katıldığı bazı uluslararası müsabakalarda gözlerinin çekik olması nedeniyle kendisini uzak doğulu sananlar olduğunu söyleyen Ali Demirhan, "Onlara gururla Nogay Türkü olduğumu söylüyorum" dedi.

"Sporun ve okumanın yaşı yoktur"

Türkiye rekortmeni Ali Demirhan, gençlere önemli birkaç tavsiyesi olduğunu da sözlerine ekledi ve şu ifadelere yer verdi:

“İlki, sürekli öğrenmek için kitap okumak ve mutlaka en az bir yabancı dil öğrenmek gerekli. İkincisi ise sağlıklı, zinde bir hayat sürebilmek için spor yapmak gerekli. Sporun da okumanın da yaşı yoktur. Azimle çalışmadan başarı elde etmek mümkün değildir.”

İHA