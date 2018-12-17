70. Futurity Stakes’i ADMIRE MARS kazandı

Yaklaşık 1.4 Milyon Dolar ikramiyeli koşuda kazanan Admire Mars’ın ardında ikinciliği KURINO GAUDI (Screen Hero – Kurino Billionaire / Diablo) elde ederken, favori olarak start alan koşudaki tek dişi tay GRAN ALLEGRIA (Deep Impact – Tapitsfly / Tapit) üçüncü, FANTASIST (Lord Kanaloa – Deep In Ask / Deep Impact) ise dördüncü oldu.

Kazanan ADMIRE MARS için koşunun bitiriş derecesi 1.33.90 olurken, farklar 2 Boy - 1/2 Boy - 1 ½ Boy şeklinde sonuçlandı.

Haziran ve Temmuz aylarında Chukyo Hipodromu’nda katıldığı ilk 2 yarışı kazanarak kariyerine başlayan Admire Mars, akabinde 10 Kasım günü G2 Daily Hai Nisai Stakes’ten de galibiyetle ayrılmıştı. G1 Asahi Hai Futurity Stakes ile birlikte Admire Mars, kariyerinin 4. startında da geçilmezliğini korumuş oldu. 2014 yılı Fransa-Arqana Satışları’ndan 460.000 Euro bedelle alınan Via Medici’nin tayı Admire Mars, babası Daiwa Major’un da 5. Grup 1 galibi temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

2015 yılı Uluslararası Jokey Turnuvası kapsamında ülkemizde de at binen jokey Mirco Demuro, Grand Prix Boss (2010), Logotype (2012), Leontes’ten (2015) sonra Admire Mars ile 4. Futurity Stakes galibiyetini elde ederken, toplamda ise Japonya’daki 27. Grup 1 zaferine ulaştı.