7 yaşındaki satranççı Mardinli Baver’den yenilgisiz şampiyonluk

Mardin Kızıltepeli 7 yaşındaki Baver Yılmaz, Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası’ndaki performansıyla dikkatleri çekti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya’da 26 kategoride düzenlenen ve 2 bin 636 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 7 yaş kategorisinde yer alan Baver, oynadığı 11 maçtan da puan kaybetmeden galip ayrılarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon Baver, elde ettiği bu başarıyla milli takım havuzuna girmeye de hak kazandı.

"Nefeslerimizi tutarak izledik"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Baver’in performansını nefeslerini tutarak izlediklerini ifade etti.

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonası’nda doğudan batıya kuzeyden güneye Türkiye’nin dört bir yanından pırıl pırıl insanlarla bir araya geldiklerini vurgulayan Tulay, "Her şampiyonada yeni cevherler keşfediyoruz. Mardin Kızıltepeli Baver gibi geleceğin büyükustası olacak çocuklarımızın başarısı bizi derinden etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baver’in şampiyonada gösterdiği performansla ilgili Tulay, "Düşünün, o daha 7 yaşında ve hiç puan kaybetmeden, hiç maç kaybetmeden büyük bir başarıya imza attı. Gösterdiği performansı hepimiz nefeslerimizi tutarak izledik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada sporun ve dostluğun kazandığını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Bu sporun kazandırdıkları bambaşka. Sadece spor değil, yeni bir hayat demek. Bu şampiyonada da hem hamleler buluştu hem de yürekler buluştu. Bitlis’in Yoncabaşı köyünden de Van, Mardin ve Kilis’teki köylerimizden de gelen sporcularımızın buradaki heyecanı, dostluğu görülmeye değerdi. Spor kazandı, dostluk kazandı. Çıtamızı yükselterek geleceğe ilerliyoruz. Türkiye şampiyonalarımıza katılım, sporcularımızın mücadelesi bizi gelecek için çok umutlandırıyor."

AA