7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu ve Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın açılış konuşması ve satranç tahtasında yaptığı ilk hamleyle başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından, uluslararası usta, büyük usta, FIDE ustası unvanlı satranç oyuncularının yanı sıra satranca meraklı çok sayıda oyuncu katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya bu yıl 43’ü unvanlı, 13 ülkeden, toplam 539 satranç sporcusu katıldı. Türkiye'nin yanı sıra, Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, Kazakistan, KKTC, Ukrayna, İran, Türkistan, Gürcistan, Özbekistan ve Ürdün'den gelen satranç sporcularından 95'i A Kategorisi'nde, 144'ü B Kategorisi'nde, 300'ü ise C Kategorisi'nde, 24-30 Haziran tarihleri arasında mücadele edecekler.

Başkan Oran, açılış konuşmasını 4 dilde yaptı

Uluslararası turnuvanın açılış konuşmasını, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Türkçe olarak yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, gençlerin sportif ve kültürel alanlarda yer aldığı tüm organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası dünyadaki satranç sporcuları arasında büyük ilgi gördü. Satranç dünyasının büyük ustaları, turnuvamıza aileleri ile birlikte katılarak, hem turnuvamıza renk katıyorlar, hem de aileleri ile birlikte Çeşme'mizi tanıma fırsatı bularak güzel bir tatil yapıyorlar. Çeşme Open Satranç Turnuvası'na ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Ayrıca Türkiye'nin birçok yerinden, her yaştan satranç sporcusu Çeşme'ye geliyor. Turnuvanın, bu önemli zeka sporunun ilçemizdeki çocuklar arasında da yayılmasına ve sevilmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Satranç sporunda olduğu gibi ilçemizdeki gençlerimize ve tüm sporcularımızın eğitimlerine ek olarak ücretsiz su sporları eğitimi verecek, çalışabilecekleri sahalar ve ekipmanlar sağlayarak uluslararası yarışmalarda Çeşme’mizi gururla temsil edecek sporcular yetiştireceğiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, Başkan Oran, 8 yaşındaki Çeşme Belediyespor satranç sporcusu Ferzan Ulaş Kaya ile karşılaşarak, turnuvanın açılış hamlesini yaptı.

Turnuva, 30 Haziran Pazar günü, ödül töreni ile sona erecek.

İHA