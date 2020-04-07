7 Nisan televizyonda hangi diziler filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
Son dakika 7 Nisan Salı televizyon haberleri... Televizyonda yayınlanan dizi, film ve programlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs salgını sebebiyle 'Evde kal' çağrısına uyan ve dizim film gündemini merak eden vatandaşlar bütün kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Peki 7 Nisan Salı bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı ve detaylar haberimizde.
Son dakika haberi... Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 7 Nisan Salı Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi.
Show TV 7 Nisan Salı yayın akışı
18.45 - Show Ana Haber
20.00 - Güldür Güldür Show
23.45 - Cesur Adamlar
01.45 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
04.15 - Kuaförüm Sensin
05.45 - Aşk Laftan Anlamaz
ATV 7 Nisan Salı yayın akışı
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel
22.30 - Yarının Dünyası
00.55 - Esra Erol'da
03.55 - Yarının Dünyası
Kanal D 7 Nisan Salı yayın akışı
18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 - Hekimoğlu
23.45 - Berat Kandili Özel
01.30 - Dudullu Postası
02.45 - Gelinim Mutfakta
Star TV 7 Nisan Salı yayın akışı
18.45 - Star Haber
20.00 - Görümce
22.15 - Güzel Köylü
00.30 - Berat Kandili
01.20 - Güzel Köylü
03.30 - Sevdim Seni Bir Kere
FOX TV 7 Nisan Salı yayın akışı
18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber
20.30 - Anamız Var
22.45 - Moskova'nın Şifresi Temel
00.45 - Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel
01.45 - Zümrüdüanka
03.30 - Temizlik Benim İşim
TV 8 7 Nisan Salı yayın akışı
20.00 - Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00.15 - Survivor Ekstra / Canlı
01.30 - Doya Doya Moda
03.30- Survivor Panorama