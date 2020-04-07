Son dakika haberi... Bu akşam TV'de hangi dizi ve programlar var sorusu izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 7 Nisan Salı Kanal D, ATV, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi.

Show TV 7 Nisan Salı yayın akışı

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

23.45 - Cesur Adamlar

01.45 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

04.15 - Kuaförüm Sensin

05.45 - Aşk Laftan Anlamaz

ATV 7 Nisan Salı yayın akışı

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

22.30 - Yarının Dünyası

00.55 - Esra Erol'da

03.55 - Yarının Dünyası

Kanal D 7 Nisan Salı yayın akışı

18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 - Hekimoğlu

23.45 - Berat Kandili Özel

01.30 - Dudullu Postası

02.45 - Gelinim Mutfakta

Star TV 7 Nisan Salı yayın akışı

18.45 - Star Haber

20.00 - Görümce

22.15 - Güzel Köylü

00.30 - Berat Kandili

01.20 - Güzel Köylü

03.30 - Sevdim Seni Bir Kere

FOX TV 7 Nisan Salı yayın akışı

18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber

20.30 - Anamız Var

22.45 - Moskova'nın Şifresi Temel

00.45 - Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

01.45 - Zümrüdüanka

03.30 - Temizlik Benim İşim

TV 8 7 Nisan Salı yayın akışı

20.00 - Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 - Survivor Ekstra / Canlı

01.30 - Doya Doya Moda

03.30- Survivor Panorama



