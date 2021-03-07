Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 7 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 129.299 testle birlikte toplam test sayısı 34.122.851'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 735 hastayla birlikte 11.187 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.780.417’e çıktı. Can kaybı da 65 artarak 29.030’e yükseldi.

Verilere göre 7.785 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.623.924’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,6 , ağır hasta sayısı da 1.261 oldu.