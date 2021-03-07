7 Mart koronavirüs tablosu açıkladı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 129.299 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11.187 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. 7.785 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.623.924’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri...
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 7 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 129.299 testle birlikte toplam test sayısı 34.122.851'ye ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 735 hastayla birlikte 11.187 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2.780.417’e çıktı. Can kaybı da 65 artarak 29.030’e yükseldi.
Verilere göre 7.785 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2.623.924’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3,6 , ağır hasta sayısı da 1.261 oldu.