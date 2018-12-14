Sezon açılışının yapıldığı Temmuz ayında hedefini UEFA Avrupa Ligi'nde final ve Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlılar, Aralık ayının ortasına Avrupa'dan elenmiş ve ligde liderin 8 puan gerisinde girdi.

İşte Beşiktaş'ın bu sezonki istikrarsızlık ve formsuzluk durumunun değerlendirmesi:

1- Süper Lig'in 5'inci haftasında takımdan gönderilen Negredo'nun Linz'e attığı son dakika golü ile Avrupa Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, lig ve Avrupa'da bir türlü istediği form grafiğini yakalayamadı. 1'inci ve 2'nci hafta ile 13'üncü ve 14'üncü hafta haricinde Süper Lig'de iki galibiyet üst üste alamayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de üst üste iki galibiyeti göremedi. Yönetim, Şenol Güneş ve oyuncular ekseninde sürekli olarak tartışılan 'formsuzluk mu yoksa takımın yetersizliği mi' konusu Ankaragücü, Galatasaray ve Sarpsborg galibiyetleri ile rafa kaldırılsa da Alanyaspor beraberliği ve Malmö yenilgisi aynı konuların yeniden açılmasına yol açtı.

2- Negredo'nun gönderilmesiyle elde kalan 4 santrforun hiçbir zaman taraftarı, spor kamuoyunu ve teknik direktör Şenol Güneş'i memnun edecek performansa ulaşamaması sorunların bir numaralı kaynağı olarak gösterildi. Yıllardır yedek olan ve kiralık gönderilmeye çalışılan Mustafa Pektemek'in kurtarıcı rolüne soyunduğu, Kanada'dan transfer edildiğinden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Cyle Larin'in ve Alanyaspor'daki günlerinin yanına bile yaklaşamayan Vagner Love'ın bir türlü ortaya çıkmayan yetenekleri, genç oyuncu Güven Yalçın'ın oynamadığı maçları 'eyvah' dedirtecek duruma getirdi.

3- Net olan santrfor sorununa geçen sezon çözüm olan Talisca-Babel ikilisinden elde kalan Babel'in bu sezon sakatlık, sözleşme problemleri ve taraftarlarla girdiği olumsuz diyaloglar yüzünden haftalardır ortalarda olmaması da Beşiktaş'ın yaşadığı en büyük problemlerden bir diğeri.

4- Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup ile patlak veren sözleşmelerin TL'ye çevrilmesi krizi ve maaşların geç ödenmesi yüzünden, futbolcuların hukuki yollara başvurmasının yaklaşık 2 aydır takım içinde bir çok dengeyi değiştirdiği de, en çok konuşulan problemlerden biri. Tolgay'ın resmi olarak, Pepe ve Babel gibi oyuncuların da gizli bir şeklide maddi konular yüzünden kadro dışı bırakıldığı da sürekli spekülasyon konusu yapılan bir durum halinde. Aynı zamanda yönetimin Pepe'yi 5 milyona varan ücreti yüzünden göndermek istemesinin oyuncunun davranışlarına yansıdığı da en çok konuşulan iddiaların başında geliyor.

5- İki sezon öncesinin temel taşları olan Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ikilisinin şu anki durumları takımdaki düşüşün ve performans yetersizliğinin gerçek sebepleri arasında. Taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen iki futbolcudan birinin kadro dışı kalması diğerinin de sürekli protesto edilmesi takım içinde farklı ve olumsuz birçok şeyin de yaşandığını gözler önüne seriyor. Daha iki sezon önce '40 -50 milyon Euro eder, bizim en değerli oyuncumuz' denilen Oğuzhan Özyakup'un geçen sezondan başlayan formsuz oyununun, bu sezon neredeyse 'dip' yapması da taraftarlarla arasındaki bağları tamamen koparma noktasına getirmiş durumda. Oynadığı her maçta protesto edilen ve oyundan çıkarken yuhalanan Oğuzhan'ın, taraftarlarla arasını düzelmesi takımın seri galibiyetler almasına ve Oğuzhan'ın da maç kurtarmasına bağlı gibi duruyor.

6- İki sezon üst üste şampiyonluk ve yenilgisiz Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkılmasından sonra, geçen sezon ligin 2'nci devresinde yaşanmaya başlayan düşüşün, bu sezon daha da artması taraftarların da sabrını zorlamış durumda. Transfer yanlışlarının ardından, takımın Mustafa Pektmek, Vagner Love ve Cyle Larin gibi futbolculara mahkum hale gelmesi, Oğuzhan ve Tolgay gibi futbolcuların olumsuz performansları, Quaresma'nın hırçınlığı taraftarların bu sezon daha çok tepki vermesine ve bireysel bazda oyuncuları yuhalamasına kadar varan protestolar yapmasına sebep oluyor.

7- Beşiktaş'ta yönetim değerlendirmeyi son iki maçın skoruna göre yapacak. Siyah beyazlı yönetim, cezası sebebiyle Türkiye Kupası'na katılmayan, Avrupa'dan da elenince lig şampiyonluğundan başka hedefi kalmayan takım ile ilgili kapsamlı değerlendirmeyi, son iki maçın skoruna göre yapacak.

Ligde liderle 8 olan puan farkının daha da artması durumunda çok radikal kararların devre arasında gelmesi ve bazı oyuncular ile yolların ayrılması pek sürpriz olmayacak. Artık saklanmayan ve taraftarın da iyi bildiği ekonomik sıkıntılardan dolayı devre arasında geniş kapsamlı bir transfer harekatı beklenmese de santrfor alınması kesin gibi. Son iki aydır yönetimin başını sözleşme ve alacaklar ile bir hayli ağrıtan Pepe, Babel, Tolgay gibi oyuncular için devre arasında dönüşü olmayacak net kararların alınması da en büyük beklentiler arasında.

DHA