Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 2.483 olduğunu belirten Bakan Koca, 81 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 14.985.867 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 391.739 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 10.803 olduğu kaydedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.



