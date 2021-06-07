Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 495 olduğunu belirtilirken, 91 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 55.673.616 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 48.255 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 5.647 olarak açıklandı