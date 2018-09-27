7. haftanın hakemleri açıklandı

Karşılaşmaların programı, maç detayları ve sonuçlar şöyle:
28 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray-BB Erzurumspor: Alper Ulusoy
29 Eylül Cumartesi
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa:Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
30 Eylül Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
1 Ekim Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus