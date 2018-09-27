7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak.

27 Eylül 2018, Perşembe 11:23
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Karşılaşmaların programı, maç detayları ve sonuçlar şöyle: 

28 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-BB Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa:Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

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