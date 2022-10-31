Beşiktaş , Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Dolmabahçe'de HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti.

Beklentilerin altında kalan performansı sonrası Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, takımı tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'e emanet etti. Siyah-Beyazlılar, Güneş'li ilk maçında karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.





2 CENK - 2 WEGHORST

Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golleri; 5. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33. ve 78. dakikalarda Wout Weghorst ile 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 45. dakikada Yonathan del Valle ve 57. dakikada Durel Avounou attı.

KARTAL İLK KEZ 5 ATTI

Beşiktaş, bu sezon ilk kez 5 gol attığı bir maçı geride bırakırken iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı. 12. maçında 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkarırken henüz galibiyetle tanışamayarak 11. maçındaki 8. yenilgisini alan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.





Şenol Güneş'le yeni döneme farklı skorlu bir galibiyetle başlayan Beşiktaş'ın Ümraniyespor karşılaşmasını Fanatik yazarları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

SANTRFOROLOJİ - ALİ ECE

Şenol Güneş’in kariyerindeki başarıların hepsini yazmaya bu köşedeki alan yetmez. Onu benim gibi sevenlerin de sevmeyenlerin de hemfikir olduğu bir şey vardır ama: Üniversitelerde santrforoloji bölümü açılsa ders verenlerden birisi Şenol Güneş olur. Ümraniyespor maçına da Şenol hocanın çalıştırdığı takımın santrforlarının Burak Yılmaz, Fernandao, Bakambu, Premier Lig’e transfer olan Cenk Tosun örneklerinden hatırladığımız gibi performanslarının zirve yapması sıkça görülen bir futbol olgusu. Dün gece de Cenk ve Weghorst ikişer tane gole imza atarken onlara pozisyonları üreten kolektif oyun da ilk maçtan görece uygun rakip Ümraniyespor karşısında Şenol Güneş futbolundan numuneler sergiledi. Gedson 2016 model Oğuzhan misali serbest 8’de asıl potansiyelini gösterdi.

Beşiktaşlılar’ın mutlu olması için...

Ezbere uzun top şişirilmedi, Weghorst komple forvet rolünde oynatıldı. Özellikle Beşiktaş’ın beşinci golünde yaptığı vuruş çok zekiceydi: O pozisyonda Weghorst sadece yere yatarak soluyla köşeye vurursa gol olabilirdi öyle yaptı. Şenol hocanın kafası ne kadar rahat olur, ne kadar konsantrasyonunu santrforoloji ve takımı geliştirebilecek diğer teknik direktörlük maharetleri için kullanırsa o da Beşiktaşlılar da daha mutlu olurlar. Başlangıç beklerin performansı hariç umut verici, asıl belirleyici ise şüphesiz Dünya Kupası arası ve sonrasında bu kadronun ne oranda Şenol Güneş takımı hüviyetinde olacağında.





UMUT VEREN TELAŞSIZ BAŞLANGIÇ - CEM DİZDAR

Lig başlarken dahi ‘Şenol Güneş hayaleti’ Beşiktaş’ın üzerinde dolanıyordu. Nihayetinde beklenen de oldu. Benim açımdan teknik direktörünü değiştirmiş Beşiktaş’ın, önceki hocadan neleri farklı yapacağı merak konusuydu? Örneğin kadro nasıl oluşturulacaktı? Tuhaftı! Dele Alli sahadaydı. Hem de Mario Gomez’i yeter seviyeye ulaşana kadar kenarda tutan Şenol Güneş takımında! İlk devre tempo düşük kaldı ama golle başlayınca işleri kolayladı Beşiktaş. Ayrıca rakibin puan cetvelindeki yeri ve genel durumu düşünüldüğünde oynanan oyuna rağmen devreyi önde kapatmış olmaları da anlaşılırdı. Beşiktaş’a ilişkin bir başka merakım ise ‘Yapılan orta sayısı’ydı? İlk devre yedi ortada kaldı Beşiktaş. İkinci devreye üç değişiklikle başlayınca İnönü tribünlerinin temaşası da anlam kazandı. Oyun da ritim de değişti. Beşiktaş gol yedi ama oyunları ‘Nasılsa atar’ kıvamındaydı, öyle de oldu. Ancak Weghorst/ Cenk ön kurgusu ikinci devre orta yapma konusunda kenarları iştahlandırınca ilk yarıdaki istatistik bir anda yükseldi. İki golde doğru pasa doğru çapraz koşu yapan Weghorst ikincisini biraz da Anıl Demir’in gereksiz çıkışıyla bulsa da yeni hocayla iyi bir başlangıca Cenk Tosun’la katkı verenlerden biri oldu.

Devamını göreceğiz...

Beşiktaş iştahlı ve elden geldiğince hızlı olmaya çalıştı. Daha önemlisi telaşlı değildiler. Evet, bazı pozisyonlarda ‘Aceleci’ göründüler ama özellikle ikinci devre ’Telaş’’tan uzaktılar. Böylece bir sonraki Galatasaray maçı için Şenol Güneş ile lige iyi bir giriş yapmış oldular. Güneş’in de ilk toplantıda altını çizdiği ‘Bu üç maçı halledelim önce’ tezinin rahat geçecek ilk ayağı tahmin edileceği gibi rahat geçti. Güneş’in zaten kredisi hayli fazla. Gol iştahı da gol atabilirliği de yüksek görünen Beşiktaş, İsmael döneminin kafa karışıklığı aşmak için iyi bir başlangıç yapmış oldu. Devamını hep birlikte göreceğiz.

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DURDURULAMAZ BEŞİKTAŞ - ERMAN ÖZGÜR

Beşiktaş için Şenol Güneş’in 2 antremanla büyük değişiklikler yapması kolay değildi ama Cenk Tosun ve Mert Günok seçimi ve maç başlangıcındaki tempo dikkat çekiciydi. Cenk-Weghorst ikilisinin bir arada olması Beşiktaş için kolay gol demekti, öyle de oldu. Yarım saatlik dilimde topun rakibinde kalmasından rahatsız gözüken ve Gedson’un kazandığı toplarla topu çabuk geri kazanan Beşiktaş, ilk yarının son bölümünde ise bireysel hatalar yaptı. Del Valle’nin golü Ümraniye için altın gibi kıymetliydi. Bireysel hataları yapan Masuaku, Dela Alli ve Rosier gibi oyuncuları devre arasında çıkaran Şenol Güneş düşen tempoyu tekrar yükseltti.

Kahraman Cenk

Savunma zaafları devam etmesine rağmen Beşiktaş’ın hücum iştahı, Cenk ve Weghorst’la durdurulamaz bir görüntüdeydi. Ümraniye kalecisi Anıl’ın yaptığı kurtarışlara rağmen Beşiktaş 5 gollü gösterişli bir galibiyetle 2. Şenol Güneş dönemine başlamış oldu. Dikkat çeken en ayrıntılardan bazıları ise 30 saniye kala oyuna giren Cenk Tosun’un maçın kahramanlarından biri oluşuydu.





GÖRDÜN MÜ ISMAEL - ORHAN YILDIRIM

Yol ayrılan Valerian Ismael’in stepneye ayırdığı Cenk Tosun şov yaptı. 2 gol ve 1 asist ile oynayan Milli yıldız, maçın önüne geçti. İçerde çift forvete dönen Kartal, yine ikram goller yese de farklı kazanıp, derbi öncesi moral buldu. Taraftar desteği altında oynayan Güneş’in ekibi, futbol resitali verdi. Lige tutunmaya çalışan Ümraniyespor, iyi niyet ile mücadele etse de Süper Lig kalitesinin gerisinde kalıp, iyice sıkıntıya düştü.

Gol ile başladı

Maça fırtına gibi giriş yapan Beşiktaş, ‘VAR’ penaltısı ile öne geçti. Allyson’un topu el ile kestiği pozisyondan kazanılan penaltıda Cenk golü attı. 5. dakikada skor avantajı yakalayan Kartal, hız kesmedi. Oyunu rakip alana taşıyan Güneş’in ekibi her geçen dakika baskıyı artırdı. 33’te Cenk’in pasında Weghorst uzak köşeye bıraktı: 2-0. Skor olarak rahatlayan Kartal, farkı artırmak için devam etse de topu ağlarında gördü. Devrenin son dakikası içinde; Del Valle, Talha’nın önünde düzeltip, şutunu atarak ilk yarının sonucu belirleyen golü attı: 2-1.

Futbol gecesi

İkinci yarı, Ümraniyespor risk alıp, ileri çıktı. Ancak daha 48’de golü yedi. Serbest vuruştan gelen topu, ileri çıkan Talha ağlara bıraktı: 3-1. Tammaç koptu derken, Ümraniyespor yeniden umutlandı. Geraldo’nun atağında Avounou skoru 3-2’ye getirdi. Ligde zor anlar yaşayan Ümraniyespor 57’de bulduğu gol ile tekrar açıldı. Bu da maçın kırılma anı oldu. Önce Redmond ortaladı, Cenk kafa ile 4-2 yaptı. Ardından Gedson’un pasına müthiş koşu yapan Weghorst, sonucu belirleyen golü attı: 5-2.