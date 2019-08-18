7. Fransız Nzonzi

Roma’dan kiralanan Steven Nzonzi, Galatasaray kadrosundaki yedinci Fransız futbolcu oldu. Cim Bom, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 159 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 7 Fransız yer aldı. Sarı-Kırmızılı takım daha önce Fransız futbolcular Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis ve Cedric Carrasso’yu transfer etmişti. Nzonzi, Galatasaray’ın renklerine kattığı 159. yabancı futbolcu oldu. Aslan, bugüne kadar 5 kıta ve 45 ülkeden 159 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

En çok yabancı Brezilya’dan

Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı oyunculardan yana kullandı. Cim Bom, son 60 yılda 21 Sambacı’yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 12 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Konya maçında yeri garanti

Steven Nzonzi, gelecek hafta Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Konyaspor maçına ilk 11’de başlayacak. Fatih hoca, Fransız yıldızın önünde Seri ve Belhanda ikilisini oynatarak merkezi güçlendirmeye hazırlanıyor. Nzonzi, 1.96’lık boyuyla hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra topu oyuna sokma konusunda da çok başarılı bir isim. Tecrübeli futbolcu bir yandan savunma ikilisinin açıklarını kapatmaya, diğer taraftan takımı hücuma çıkarmaya çalışacak.