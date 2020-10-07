Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.581 olduğunu belirten Bakan Koca, 56 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 11.044.338 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 329.138 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 8.609 olduğu kaydedildi

Bakan Koca, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.