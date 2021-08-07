Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte iyileşen sayısı ise 6.758 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 25.100 olarak açıklandı. Test sayısı ise 246.037 olarak duyuruldu. Paylaşılan verilerde aşı sayıları da belirtildi.