Dünya Kupası arası öncesi ligin son haftasında Galatasaray ’ı ağırlayan Başakşehir, tarihi bir yenilgi almıştı. Aslan’a 7-0 kaybederek hezimet yaşayan İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, “Zor bir maç filan olmadı, kolay oldu. Galatasaray’a teşekkür ederim, oyuncularımızın seviyesini göstermiş oldu” sözleriyle olay yaratmıştı. Bu yenilginin faturasının Hasan Ali Kaldırım’a kesildiği ortaya çıktı. 33 yaşındaki oyuncu kadro dışı bırakılarak Antalya kampına götürülmedi. Hasan Ali’den kendisine kulüp bulması istendi.

Hasan Ali, 3. sezonunu geçirdiği Başakşehir'de 63 maça çıktı, 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Adana Demirspor devrede

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcuya ilgi gösteren ilk kulüp Adana Demir oldu. Mavi-Lacivertliler, sol bekte Kevin Rodrigues ile rekabete girecek bir oyuncu arayışında. Akdeniz temsilcisinin, hem Baaşakşehir hem de Hasan Ali Kaldırım ile temasa geçerek futbolcunun şartlarını soracağı öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak







