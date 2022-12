Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılında başlayan ve gün geçtikçe büyüyerek, günümüze kadar ulaşan Türkiye’nin en prestijli spor ödül töreni ‘Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. Bu yıl, 69’uncusu düzenlenecek, dünya spor tarihinin en prestijli ve uzun soluklu ödül töreni olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri öncesinde adayların belirlenmesi için T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olmak üzere Türkiye’nin önde gelen spor yazarları ve insanları bir araya geldi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette; A Milli Takım, E-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu, kulüp lisans anlaşmalarının yanı sıra 69 yıllık bir geçmişe sahip olan Yılın Sporcusu Ödülleri’nde 8 yıldır isim sponsorluğunu üstleniyor. Sporseverler ve spor camiası tarafından büyük ilgi ve takdirle takip edilen bu projede her bir oy da bir anlam kazanıyor. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde kullanılan her bir oy, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle ihtiyaç sahibi okullara spor malzemesi desteğine dönüşerek anlam kazanıyor.

KASAPOĞLU: TÜRK SPORUNUN GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜ DEVAM EDECEK

Listedeki kadın sporcu sayısının her yıl arttığını, bunun da büyük bir gurur verdiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gelenekselliğiyle artık büyük bir marka olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri jüri toplantısı bir kez daha hayırlı olsun. Buradaki tüm katılımcılara, dostlara, Gillette ve Milliyet ailesine özellikle şükranlarımızı iletiyorum. Türk sporu büyük bir dönüşüm ve başarı sürecini yaşıyor. Bu ödül süreci 69 yıldan beri devam ediyor. Pek çok aday ve branşlar geliyor ama her geçen yıl listelerin ne kadar genişlediğini görüyoruz. Bu listede kadın sporcu sayısı her yıl artıyor. Bu büyük bir gurur. Sporda tabana yayılma sürecinin, fırsat eşitliğinin güçlendiğini gösteriyor bizlere. Bu ödüller, bu toplantılar hepimiz için çok heyecan verici. Sporcularımızın güçlü yürüyüşü için bu tip ödüller büyük bir moral ve destek sağlıyor. İnanıyorum ki onların bu gayretleri hem toplumsal bilinç hem de devletimizin gücü ile çok iyi yerlere gelecek. Hamdolsun çok güzel başarılar yakalıyoruz ama yürüyecek yolumuzun olduğunu da biliyoruz. Millet olarak aynı hissiyatla bir arada kat edeceğiz bu yolu. Tankut Bey’in de ifade ettiği gibi Sporcu Anneleri projesi çok önemli. Annelerin başarılardaki rolü çok büyük. Onların yanında olmak çok önemli. Spordaki yürüyüşümüzü hem bireysel hem de takım anlamında taçlandıracağız. Bunun için gerekli altyapımız ve gücümüz var. Türkiye’de, sporda önce bir elin parmağını geçmeyecek branşta mücadele ediyorduk. Bugün 51 branşta madalya kazanıyoruz. Bu gelişimi ve çeşitliliği ortaya koyuyor. Bu branşları arttırma noktasında da büyük bir çaba içindeyiz. Tekrardan 69. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin hayırlı olmasını diliyorum ve tüm adaylara başarı dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN: ÖDÜL TÖRENİMİZ YOLUNDAN HİÇ ŞAŞMIYOR

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Büyük jüri toplantımıza hoş geldiniz. 69 yılda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay değil 69 yıldır bir organizasyon düzenleniyor ve yolundan hiç şaşmıyor. Gillette ailesine ve Tankut Bey’e bu özel desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Tekrardan tüm adaylara da başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

TANKUT TURNAOĞLU: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE SONSUZ İNANIYOR VE BU YOLDA GİLLETTE OLARAK DESTEĞİMİZİ SONUNA KADAR VERİYORUZ

Futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere birçok spor dalında sponsorluk yaptıklarını dile getiren P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak çıktığımız bu serüvende, 69. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin, bu yıl 8. kez paydaşı olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Markalarımızla birlikte biz iyi bir takımız ve markalarımızdan aldığımız güçle spora, sporculara ve gelecekte Türk sporuna katkı sağlayacak olan çocuklarımıza destekte birbirimizi tamamlıyor ve sporun yaygınlaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Her sporcuya, her kuruma ulaşma başarılarının arkasında bir destekçisi olma yolunda hızımızı kesmeden devam ediyoruz. P&G olarak bünyemizdeki markalarımızla, dünya çapında 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunuyoruz. Sadece ürünlerimizin odağında kalmayarak; sağlık, hijyen ve spor alanında da topluma fayda sağlayan birçok projede insanların yaşamlarına dokunmak ve hayatları iyileştirmek için tüm çabamızla çalışıyoruz. Sporu ise bu bağlamda çok önemli bir noktada konumlandırıyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren markalarımızla; futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere alternatif spor dallarından, olimpik sporcularımıza kadar başarının ve mücadelenin bir paydaşı olmaya devam ediyoruz. P&G’nin lider erkek markası Gillette olarak da gücümüze inanarak; her zaman sporun bir paydaşı olmanın mutluluğunu yaşadık. A Milli Takım, E-Spor, bireysel sporcu sponsorluğu gibi anlaşmaların yanı sıra; İstanbul’un üç güzide kulübü olan Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile de kulüp lisans anlaşmalarına imza attık. Sadece futbolla kalmayarak, basketbol, voleybol, triatlon ve e-spor gibi sporun hemen her noktasın destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamasında kullanılan her oyun gerek eğitim gerekse de spor alanında ihtiyaç sahibi okullara desteğe dönüştüğüne dikkat çeken Turnaoğlu, “P&G, globalde Olimpiyat Oyunları’nın en büyük 8 sponsorundan biri ve biz de ülkemizde bu alanda ciddi destekler sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda hayata geçirdiğimiz projelerin başında Olimpik Anneler geliyor. 2014 yılında başlattığımız projede 24 binden fazla anneye ulaştık ve çocuklarını doğru spora nasıl yönlendirecekleri konusunda bilinçlendirdik. 2017’de P&G’nin Türkiye’deki 30.yılında ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden 30 sporcumuza, 2020 yılında Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda branş eden 34 sporcu ve annesine desteğimizi verdik. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda da 35 sporcu ve annesine desteğimizi vereceğimizi duyurduk. Bugün her geçen yıl büyüyerek devam eden Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nin adaylarını belirlemek için buradayız. Verilen her bir oyun, çocuklarımızın spor ile bir araya gelmesine anlam katan bu özel günde ve büyük destek sunan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve değerli Demirören ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl 8. kez yer aldığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte, oylamada kullanılan her bir oyu, gerek eğitim gerekse spor alanında ihtiyaç sahibi okullara desteğe dönüştürüyoruz. Bu noktada amacımız; sporun bir paydaşı olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmak ve sporun iyileştirici gücü ile hareket ederek kalplere dokunmak. Siz değerli spor insanlarının bu projenin büyümesi ve desteklenmesi konusunda yapmış olduğunuz hamleler bizim için çok önemli. Bizler sporu çok seviyoruz ve bu oyunda olmayı, desteğimizi her geçen gün artırarak sürdüreceğimizi belirterek, tekrar siz çok kıymetli misafirlerimizle bugün burada yer almaktan dolayı duyduğum memnuniyeti şahsım ve P&G ailesi adına iletmek istiyorum” diye konuştu.