68 Aksaray Belediyespor-Erbaaspor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, 16. hafta maçında sahasında karşılaştığı Erbaaspor'u her iki yarıda da attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Dağılgan

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Hakan Yoldaş xx, Tahir Yalçın xx

68 Aksaray Belediyespor: Utku Burak Kunduzcu xx, Erdi Bakırcı xx, İlker Avşar xx, Mustafa Kayabaşı x (Enes Tok dk. 83 ?), Ali Say xx, Hasan Gündoğdu xx (Alpay Aldemir dk. 75 xx), Tunahan Dikişçi xx, Ali Mert Işık xxx, Sefa Aksoy x (Birkan Yılmaz dk. 89 ?), Aykut Sarıdoğan x (Serhat Yeşilördek dk. 76 xx), Nurullah Serbest xx

Erbaa Spor Kulübü: Ebubekir Elihoş xx, Furkan Boz xx, Tolga Mert Aslan x (Furkan Küçükkara dk. 64 xx), Emirhan Çavuş x (Necdet Burak Okan dk. 76 xx), Erdin Üzer xx, Emre Usta x (Mustafa Yağcı dk. 64 xx), Batuhan Özdemir x (Cem Karaca dk. 36 xx), Muhammet Şahin xx, Serkan Gürses xx, Eray Ergin xx, Yiğit Kotan xx

Goller: Hasan Gündoğdu (dk.42), Ali Mert Işık (dk.58) (68 Aksaray Belediyespor), Eray Ergin (dk. 81) (Erbaa Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Emre Usta, Furkan Boz, Muhammet Şahin (Erbaa Spor Kulübü)