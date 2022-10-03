68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 3.Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, 5. hafta maçında konuk ettiği İzmir ekibi Bergama Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.





Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Fatih Pazı xx, Melih Tan xx

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi xx, Erdi Bakırcı xx, İlker Avşar xx, Mustafa Kayabaşı xxx, Ali Say xx (Yusuf Can Abay dk.54 xx), Hasan Gündoğdu xxx (Oğuzhan Köseoğlu dk.82 xx), Birkan Yılmaz xx, Sefa Aksoy xx (Alpay Aldemir dk.74 xx), Aykut Sarıdoğan xx, Nurullah Serbest xxx (Emre Alan dk.46 xxx), Vehbi Furkan Yıldırım xx,

Bergama Belediyespor: Amir Güren xx, Mehmet Soyarslan xx (Bekir Sönmez dk.46 xx), Efe Taylan Altunkara xx, İbrahim Şirin xx, Ahmet Aslan xx, Emre Özer xx (Ahmet Karaman dk.74 xx), Murat Türkkan xx, Volkan Geyik xx (Mert Arabacı dk.46 xxx), Yunus Teke xx, Semih Emir Erdoğan xx, İsmail Kulet xx

Kırmızı kart: Mustafa Kayabaşı dk.17 (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Nurullah Serbest dk.13, Hasan Gündoğdu dk.60, Emre Alan dk.66 (68 Aksaray Belediyespor), Semih Emir Erdoğan dk.18, Mert Arabacı dk. 90+5 (Bergama Belediyespor)