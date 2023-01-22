68 Aksaray Belediyespor 5-1 Sapanca Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup 19. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Egemen Artun xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx, Umut Ertemel xx
68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi xx, Erdi Bakırcı xx, Ali Işık xx, Batuhan Yılmaz xx, Mustafa Kayabaşı xx (Yusuf Abay dk. 65 xx), Hasan Gündoğdu xx, Sefa Aksoy xx (Serhat Yeşilördek dk. 70 xx), Necmi Çoban x (Emre Alan dk. 9 xx), Aykut Sarıdoğan xx, İlker Avşar xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Alpay Aldemir dk. 65 xx)
Sapanca Gençlikspor: Süleyman Özer xx, Mehmet Uslu xx, Semih Ceylan xx (Muhammed Ergin dk. 13 xx), Vedat Saygı x (Fadıl Kocaoğlu dk. 13 xx), Berat Çetinkaya x (Hüseyin Atasoy dk. 13 xx), Umut Pusat xx, Ömer Nergiz xx, Murat Erdemir xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Bozan Uymaz dk. 64 xx), Talha Bulut xx (Egemen Pehlivan dk. 60 xx), Yaser Hacımustafaoğlu xx
Goller: Aykut Sarıdoğan (dk. 1 ve 61), Ali Işık (dk. 4), Tahsin Hacımustafaoğlu (dk. 8), Hasan Gündoğdu (dk. 55) (68 Aksaray Belediyespor) Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 36) (Sapanca Gençlikspor)
Sarı kartlar: Batuhan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor), Umut Pusat, Mehmet Uslu (Sapanca Gençlikspor)