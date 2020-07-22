68 Aksaray Belediyespor - 1928 Bucaspor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 1928 Bucaspor karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk devresi Aksaray, 45. dakikada Emre Karadağ'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

76. dakikada Gökkhan Erdöl'ün penaltıdan attığı gol 90 dakikanın skoru belirledi.

Uzatma dakikalarına geçilen maçın 94. dakikasında Gökhan Köseoğlu'ndan inanılmaz bir hata geldi. Kaleci Asil Kaan'ın kalesini boşalttığını fark etmeyen Gökhan, topu kendi ağlarına gönderdi ve 68 Aksaray yeniden öne geçti.

Kalan dakikalarda rakip kaleyi abluka altına alan Buca, aradığı golü bulamadı ve mücadele Aksaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından 68 Aksaray Belediyespor, finalde Artvin Hopaspor'u 4-2 mağlup eden 24 Erzicanspor'un rakibi oldu.

24Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor finali 25 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.