Elmalı’da bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 2 Eylül'de Recep Gürbüz Stadı'nda alt boyların mücadeleleriyle başladı. Güreşlerin son gününde ise final heyecanı yaşandı. Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı. Final güreşinin 7'nci dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12ç dakikada sakatlığının artarak devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Böylece Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlığını kazandı.

Final mücadelesini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreş sever izledi. Ödül töreninde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, başpehlivan Ali Gürbüz’e altın kemeri taktı.

670’inci Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nin güreş ağalığını iş insanı Hakan Çetin 11 milyon 777 bin lira ödeyerek devraldı.

ŞİMŞEK SON 16’DA VEDA ETTİ

Öte yandan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek ise son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti. (DHA)