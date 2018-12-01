67 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Güney Marmara Veteranlar Ligi'nde mücadele eden Karacabey Masterler’de forma giyen 67 yaşındaki Burhan Çiftçi, sağlıklı yaşamanın sırrını spora borçlu olduğunu söyledi.

Güney Marmara Veteranlar Ligi'nin 4. haftasında Balıkesir Futbol Masterler Derneği’ne konuk olan Karacabey Masterler’ın kaptanı Burhan Çiftçi, ilerleyen yaşına rağmen sporcu kişiliğini koruyarak sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

1951 doğumlu olan Karacabey Masterler takım kaptanı Burhan Çiftçi, yaptığı açıklamada hayatı boyunca spor yaptığını belirtirken, bu yaşta böyle dinç kalmayı sağlıklı beslenme ve düzenli spora borçlu olduğunu söyledi. Çiftçi, “Uzun zamandır Masterler kategorisinde forma giyiyorum. Gençliğimde de futbol oynamıştım. Yaşıtlarımın çoğunun aksine hayata tutunuş şekli olarak futbolu tercih ettim. Düzenli spor insanı dinç tutuyor. 67 yaşında olmama rağmen uzun süre sahada yer alabiliyorum. Sağlığım yerimde oldukça da takımım için faydalı işler yapmaya devam edeceğim” dedi.

Öte yandan Balıkesir Futbol Masterler Derneği -Karacabey Masterler arasında oynanan ve 3-3 biten maçta 2 gol kaydeden Burhan Çiftçi, ne kadar formda olduğunu da göstermiş oldu.

İHA