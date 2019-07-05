658 yıllık gelenek Kırkpınar başlıyor
Edirne’de bugün başlayacak ve 3 gün sürecek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 2 bin 380 pehlivan Sarayiçi’ndeki Er Meydanı’na çıkacak. Organizasyonun ilk gününde minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk üç turu, yarın gerçekleştirilecek. Recep Kara’nın güreşmeyeceği Kırkpınar’da son şampiyonu Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban yine ‘Altın Kemer’ için yine favori.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Edirne’de başlayacak. Sarayiçi’ndeki Kırkpınar Er Meydanı’nda rekor katılımla, 2 bin 380 pehlivan, 658. buluşma için bir araya gelecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, ‘Cihan Pehlivanı’ Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin’in kabirlerinde dua edilecek. Organizasyonun ilk gününde bugün minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Güreşlerde yarın ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Baş üstü kategorisinde mücadele 52 pehlivan ilk üç tur müsabakaları için yarın Er Meydanı’na çıkacak.Şampiyonun belli olacağı pazar günü ise başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.
Altın puan kuralı!
Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne geçilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.
Recep Kara güreşmeyecek
Kırkpınar’ın 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara, geçen yıl Ali Gürbüz’le güreşindeki yenilgisinde kule hakemlerinin kasıtlı kararları olduğu iddiasıyla “Kırkpınar benim için bitmiştir.” diyerek bir daha güreşmeyeceğini geçen hafta açıkladı. Ünyeli Kara, güreşleri izleyeceğini ancak güreşmeyeceğini ifade etmişti.
Son 10 yılın şampiyonları
2009: Mehmet Yeşil Yeşil
2010: Mehmet Yeşil Yeşil
2011: Ali Gürbüz
2012: Ali Gürbüz
2013: İsmail Balaban
2014: Fatih Atlı
2015: Orhan Okulu
2016: Recep Kara
2017: İsmail Balaban
2018: Orhan Okulu