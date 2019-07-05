658 yıllık gelenek Kırkpınar başlıyor

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Edirne’de başlayacak. Sarayiçi’ndeki Kırkpınar Er Meydanı’nda rekor katılımla, 2 bin 380 pehlivan, 658. buluşma için bir araya gelecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’i temsili olarak şehre girişinde karşılamasıyla başlayacak etkinlikler kapsamında, Pehlivanlar Mezarlığı ziyaret edilip, ‘Cihan Pehlivanı’ Adalı Halil ve Çömlekköylü Kara Emin’in kabirlerinde dua edilecek. Organizasyonun ilk gününde bugün minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta boylarda güreşler yapılacak. Güreşlerde yarın ise bu boylara başaltı ve baş kategorisi eklenecek. Baş üstü kategorisinde mücadele 52 pehlivan ilk üç tur müsabakaları için yarın Er Meydanı’na çıkacak.Şampiyonun belli olacağı pazar günü ise başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Altın puan kuralı!

Bu yıl kural değişikliği yapılarak, 40 dakikaya çıkarılan normal güreş süresinin ardından ara verilmeden altın puan bölümüne geçilecek. Bu bölümde ilk puanı alan galip sayılacak.

Recep Kara güreşmeyecek

Kırkpınar’ın 2004, 2007, 2008 ve 2016 yılları başpehlivanı Recep Kara, geçen yıl Ali Gürbüz’le güreşindeki yenilgisinde kule hakemlerinin kasıtlı kararları olduğu iddiasıyla “Kırkpınar benim için bitmiştir.” diyerek bir daha güreşmeyeceğini geçen hafta açıkladı. Ünyeli Kara, güreşleri izleyeceğini ancak güreşmeyeceğini ifade etmişti.

Son 10 yılın şampiyonları

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu