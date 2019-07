658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim’in de aralarında bulunduğu kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde belediyeden Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Burada Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Selim, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Söz yazarı ve bestekar Beyazıt Sansı’ya ait Kırkpınar Marşı da bando eşliğinde okundu.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Kırkpınar’ın, Edirne’nin ev sahipliğini yaptığı Türk milletinin en köklü geleneği olduğunu belirtti.

Kırkpınar’ın insanlığın en köklü mirası olduğunu vurgulayan Vali Canalp, "Bu köklü geleneği bizler atalarımızdan emanet aldık, bu emaneti de elimizden geldiği şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz. En şanlı ve en heyecanlı şekilde bizden sonraki nesillere devredeceğiz." diye konuştu.

Güreş sporunun Türk milletiyle özdeşleştiğini anlatan Vali Canalp, özellikle yağlı güreşte bu işin şampiyonluğunu Türkiye ve Edirne’nin yaptığını vurguladı.

Vali Canalp, bu tür etkinliklerin turizm açısından da çok etkili olduğunu belirterek, kente gelen turist sayısının sürekli artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar’ın yağlı güreşlerin olimpiyatı olduğunu söyledi.

Kırkpınar’ın, dünyanın en eski spor organizasyonlarından olduğuna değinen Gürkan, "Kırkpınar, 658 yıldır dünyada hiçbir etkinliğe nasip olmayacak şekilde yoklukta da varlıkta da savaşta da barışta da her ne olursa olsun kesintisiz devam etmiştir. Kırkpınar’ı bu kadar efsane yapan, UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne sokan bu özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise burada ağalık yapmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Ata sporu güreşi çok sevdiğini anlatan Selim, "Edirne’yi seven, ata sporunu seven, peygamber sporunu seven ve buna da layık olan bir kardeşim çıkarsa ağalığı vereceğimi söylemiştim. Biz, ata sporumuzu da Edirne’yi de çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz’da başlayacak.