65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı

Corona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 10 Mayıs'ta 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun zamanın ardından sokağa çıktı. 11 Mayıs'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaşmıştı. Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değiştirilerek 12.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmişti.

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKTI

6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Kadıköy Kalamış Parkına gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi park ve yol kenarlarında bulunan çimlerde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yaptı. Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

81 yaşındaki Necla Kara “Spor yapacağım. Kaslarım için spor yapmam gerekiyor doktor tavsiyesi. Evde çok sıkılmıştık, sokağa çıktığımız iyi oldu" diye konuştu. Sokağa çıkan bir çift “Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Beyoğlu Halıcıoğlu Parkı'na gelen bazı yaşlılar yürüyüş yapmayı tercih ederken bazıları da güneşten korunmak için ağaçların altında çimlerde oturdu. Parklara gelen çoğu kişi sosyal mesafe kurallarına uyarken bazılarının bu kurala uymadıkları görüldü. Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla kendini parka atan 67 yaşındaki Hasan Yılmaz "Parkta iki tur attık. Ayaklarımız uyuşmuştu. Yorgunluk çekince oturduk. Dinlendikten sonra yürümeye devam edeceğiz. Evimde üç tane odam var. Onlara isim koydum. İstanbul, Ankara, İzmir. Evde sürekli dolaşıyorum. Bir İstanbul'dayım bir Ankara'da bir İzmir'deyim. Onlar arasında dolaşıp duruyorum. Başka gidecek yer yok. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok güzel oldu. İçeride çok bunalmıştık. Evde durmaktan insanın psikolojisi de bozuluyor. Şimdi bizim için iyi oldu. Geçen hafta da dışarı çıktık. Biraz kendimize geldik. Şu özgürlük gibisi yok" dedi.

DİZ KAPAKLARIM KİLİTLENDİ

Parkta dinlenen 78 yaşındaki Yunus Pınarbaşı "Evde oturuyoruz. Diz kapaklarımız kilitlendi. Bir sağa bir sola giderek duruyoruz. Bu dışarı çıkma serbestliği bizim için çok iyi oldu.Özgürlüğe kavuştuk. Dinleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz diz kapaklarımızı açıyoruz" diye konuştu.

EVDEKİ HAREKET DIŞARININ YÜRÜYÜŞÜNE BENZEMİYOR

Spor yapmak için parka gelen 66 yaşındaki Semiha Şirin "Evde içeride kaldık. Bugün izinli olduğumuz için bir dışarı çıkalım dedik.Şimdi parka geldim spor yapıyorum.Ayaklarda kireçlenme oldu. Eskiden yürüyüş yapıyordum. Ama şimdi evde kaldık evdeki hareket bu yürüyüşe benzemiyor. O yüzden dışarı çıktım" dedi.

Beşiktaş'ta bulunan Serencebey Parkı'nda yürüyüş yapan 82 yaşındaki Sacit Omat, izin başlar başlamaz kendini dışarı attığını belirterek, “Evde çok sıkılıyorum. Bizim yapacağım yegane şey yürüyüş. Evde kal deyince en büyük hareketliliğimiz azalmış oluyor. Bu bitti şimdi ikincisine çıktık. İnşallah devamı gelir" derken, en çok açık açık havada yürümeyi özlediğini dile getirdi. Verilen izinde fotoğraf makinası ile dışarı çıkan ve Beşiktaş'ı fotoğraflayan 72 yaşındaki Eren Tokgöz, "Sürecimiz iyi geçmiyor, dışarı çıkıyorsunuz ölü bir şehir, gazete almaya yer yok, kitapçılar kapalı. Bugünü değerlendirmeye çalışacağım. Sahile ineceğim fotoğraf çekeceğim. Mümkün olduğu kadarıyla yakın yerleri dolaşacağım" diye konuştu. 67 yaşındaki Emriye Öztürk ise “En çok sahile yürümeyi özledim. Beşiktaş'ın sahili çok güzel. Sahilden Ortaköy'e kadar yürümeyi özledim" dedi.

DHA