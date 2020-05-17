65 yaş üstü vatandaşlara bugün sokağa çıkma günü. Corona Virüs belasının ülkemizde arttığı günlerde Sağlık Bakanlığı 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sokağa çıkma yasağı kalktığı günlerde de bu yaş aralıkları risk grubunda yer aldığı için sokağa çıkmalarına izin verilmemişti. Ancak Pandemi sürecinde vaka sakıyalırının azalmasıyla bu konuda bazı esneklikler yaşanmaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar ve çocuklar belirli gün ve saatlerde dışarıya çıkabiliyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma günüyse bugün...

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Koronavirüse karşı başarımızda, 65 YAŞ ÜSTÜ OLARAK, evde kaldığınız günlerin rolü büyük. Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için MASKE takmayı sakın ihmal etmeyin. Ve 1,5 m SOSYAL MESAFE kuralına mutlaka uyun.





65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.