Coronavirüs tedbirleri nedeniyle ilk olarak 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına sınırlama getirilmişti. Bu süreci evlerinde geçiren vatandaşlara müjdeli haber kapıda. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yeni çalışmaya göre 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik uygulanacak. 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 21 Mart günü yayımlanan genelge ile 81 ilde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bir aydan fazladır, evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için belli günlerde kısa süreli dışarı çıkmalarının önünün açılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıların yanı sıra Bilim Kurulunda da tartışılan bu teklife, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biraz daha sabır" diyerek sıcak bakmamıştı. Ancak, sokağa çıkma yasağının bir ayı geçmesi, bu durumun bazı "psikolojik ve fizyolojik" problemlere sebep olabileceği, 65 yaş üstü vatandaşlardan da kısa süreli de olsa dışarı çıkmalarına izin verilmesine yönelik yoğun talepler gelmesi üzerine konu yeniden masaya yatırıldı.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Edinilen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasaklarına ilişkin bazı yeni öneriler hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Bu tavsiyeler arasında, Türkiye'de 7,5 milyonun üzerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bazı esneklikler getirilmesi de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu öneriye onay vermesi durumunda, yarından itibaren başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üstü vatandaşların günde üç saat dışarı çıkmalarına izin verilmesi planlanıyor.

Yirmi yaş altı ise şimdilik bu uygulamanın dışında tutulacak. Sokağa çıkmalarına izin verilecek 65 yaş üstü vatandaşların, gerekli önlemleri almaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri, ayrıca iki kişiden fazla yan yana gelmemeleri şartıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde üçer saat parka gitmelerine ve yürüyüş yapmalarına izin verilmesi planlanıyor.

Yasağın ne zaman biteceğine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

4 gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta 4 gün sokağa çıkma kısıtlama ilan edilmişti. Yapılan açıklamaya göre 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Çarşamba saat 24.00 itibariyle başlayacak. 26 Nisan Pazar saat 24.00 itibariyle sona erecek.